La Lega perde dopo vent’anni il feudo di Pontida

agenzia

Il sindaco uscente Vanalli battuto da una lista civica

BERGAMO, 10 GIU – Dopo vent’anni di dominio, la Lega perde il feudo di Pontida, paese bergamasco che è anche un simbolo per il Carroccio, visto che lì si svolge il tradizionale raduno sul pratone. Il candidato e sindaco uscente Pierguido Vanalli è stato battuto da Davide Cantù della lista civica ‘Viviamo insieme Pontida’, che ha ottenuto il 52,71% di voti. “Siamo molto contenti del risultato, è stata una vittoria di tutta la lista – ha commentato il neosindaco -. I cittadini ci hanno premiato per quanto scritto nel programma e per come ci siamo fatti conoscere. Siamo felicissimi del risultato. È stato premiato il lavoro di tutti i ragazzi e abbiamo apprezzato la fiducia mostrata ai giovani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA