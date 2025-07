La Nato e l’Ue condannano gli attacchi cyber di Mosca

agenzia

'Attività ibride una minaccia, non resteranno senza risposta'

BRUXELLES, 18 LUG – “Condanniamo fermamente le attività informatiche dannose della Russia, che costituiscono una minaccia per la sicurezza degli Alleati. Siamo solidali e riconosciamo che l’Estonia, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno recentemente attribuito ai servizi segreti militari russi le attività informatiche dannose che colpiscono diversi alleati della Nato e l’Ucraina”. E’ quanto dichiara il Consiglio Atlantico della Nato. “Gli attacchi ibridi della Russia non resteranno senza risposta. Ue, Regno Unito e i partner continuano ad agire in modo coordinato, anche con sanzioni”, afferma parallelamente l’Ue a nome dei 27 Paesi membri.

