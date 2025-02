agenzia

Abisso designato per Como-Juve di domani

ROMA, 06 FEB – Sara’ Federico Lapenna di Roma l’arbitro di Inter-Fiorentina, posticipo della 24/sima giornata di serie A, in programma lunedi’ alle 20.45. Per Napoli-Udinese di domenica sera e’ stato invece designato Livio Marinelli di Tivoli. Rosario Abisso di Palermo dirigera’ Como-Juve, anticipo in programma domani dalle 20.45

