La Perla: Conte, ‘salvataggio bellissima notizia, la lotta paga’

agenzia

Roma, 27 mag “La lotta paga e il mio abbraccio fortissimo va alle lavoratrici che non si sono mai date per vinte. Il salvataggio de La Perla è una bellissima notizia. Continueremo a vigilare sul loro futuro e a stare al loro fianco. Continueremo a stare accanto a tutti quelli che non si arrendono per difendere il lavoro e i propri diritti”. Lo ha scritto sui social Giuseppe Conte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA