La Perla: De Maria-Merola, ‘bella giornata per Paese e per Bologna’

agenzia

Roma, 10 giu. “Abbiamo partecipato al tavolo per la Perla convocato presso il Ministero competente, dove si è presentata la nuova proprietà. Si conferma che la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori, delle loro Organizzazioni Sindacali, il lavoro comune di tutte le istituzioni hanno raggiunto un risultato di grandissimo valore. Davvero oggi è una bella giornata per il Paese e per Bologna. Continueremo a seguire i passaggi successivi con il massimo impegno ed attenzione come abbiamo fatto fino ad ora. Come verificheremo che il Governo rispetti gli impegni presi relativamente al riconoscimento degli ammortizzatori sociali a quella parte di lavoratrici che ancora non sono coperte”. Così Andrea De Maria e Virginio Merola, deputati Pd.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA