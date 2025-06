La premio Nobel Mohammadi contro Trump e i raid d’Israele

agenzia

'Senza senso chiederci di evacuare Teheran. Basta guerra'

LONDRA, 17 GIU – Duro attacco ai raid israeliani contro l’Iran e alle sollecitazioni a “evacuare Teheran” fatte rimbalzare sia da Israele sia dal presidente americano Donald Trump da parte di Narges Mohammadi, attivista dei diritti umani, premio Nobel per la pace e oppositrice iraniana più volte arrestata. “Che significa evacuare Teheran?”, chiede polemicamente Mohammadi su X, descrivendo una metropoli con oltre 10 milioni di abitanti, ospedali, scuole e luoghi di lavoro. “Quanti di essi dovremmo caricarci sulle spalle – rincara – per salvarci dalla morte e dalla devastazione? Non distruggete la mia città, mettete fine alla guerra”.

