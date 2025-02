La presidente della Bei Calvino in visita a Kiev

agenzia

Insieme all'ambasciatrice dell'Ue in Ucraina

ROMA, 10 FEB – La Presidente della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Nadia Calvino, è arrivata questa mattina a Kiev per una visita: lo ha riferito su X l’Ambasciatrice dell’Unione Europea in Ucraina, Katarina Mathernova, come riporta Ukrinform. “Fantastico arrivare a Kiev con Nadia Calvino, accolta calorosamente da Oleksandr Pertsovsky (Presidente del Consiglio delle ferrovie ucraine Ukrzaliznytsia, ndr). Un altro viaggio eccellente con Ukrzaliznytsia – orgogliosa del ruolo dell’Ue nella sua resilienza e modernizzazione insieme alla Bei”, ha scritto Mathernova. Il 31 gennaio scorso 19 Paesi Ue hanno proposto di espandere i finanziamenti per la produzione di armi attraverso la Bei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA