La procura del Cile, ‘Cabello ha commissionato l’omicidio Ojeda’

Presentate le prove contro il ministro dell'Interno di Maduro

SANTIAGO DEL CILE, 05 FEB – La Procura del Cile ha presentato in tribunale le prove in base alle quali ritiene che il ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello, abbia dato l’ordine di assassinare in Cile l’ex tenente Ronald Ojeda un anno fa, dopo aver raggiunto un accordo con Héctor “El Niño” Guerrero, il principale leader dell’organizzazione criminale transnazionale venezuelana Tren de Aragua, ad oggi latitante. Secondo la Procura di Santiago, una volta che Cabello ha dato l’ordine a Guerrero, questi lo ha girato a alias “Carlos Bobby che a ha delegato l’esecuzione materiale dell’omicidio di Ojeda a “El Turko”, membro della gang de Los Piratas, un franchising locale del Tren de Aragua. Arrestato negli Stati Uniti il 30 dicembre scorso, le autorità del governo di Gabriel Boric hanno già chiesto e ottenuto l’estradizione di “El Turko”.