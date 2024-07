La raccolta pubblicitaria a giugno corre con Europei di calcio

agenzia

Crescita del 12,3%, exploit della tv (+26,9%)

MILANO, 31 LUG – I dati Nielsen Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di giugno segnalano investimenti pubblicitari in Italia cresciuti del 12,3%, che hanno portato la raccolta pubblicitaria del primo semestre a +5,7%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti over the top l’andamento nel semestre si attesta a +6,7%. “Questo aumento è stato trainato principalmente dalla tv che grazie ai campionati europei di calcio ha registrato un exploit del +26,9% – osserva Luca Bordin, country leader Italia di Nielsen -.Il trend molto positivo si estende a quasi tutti i mezzi di comunicazione, fatta eccezione per la stampa che continua a registrare un calo del -6,7%. La tv è cresciuta a due cifre +26,9% a giugno e +8,6% nel primo semestre. I quotidiani sono in calo: -4% a giugno e del -7,1% nel primo semestre. In decremento anche i periodici: -12,3% a giugno e -2,8%. La radio è in crescita del +16,3% nel mese di giugno e +10,4% nei sei mesi. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del web advertising nel primo semestre 2024 chiude con un +4,2% (+5,4% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).

