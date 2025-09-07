La Regata Storica di Venezia ricorda Trentini e l’Ucraina

agenzia

Ai remi di un'imbarcazione reduci della guerra da Kiev

VENEZIA, 07 SET – Un ricordo di Alberto Trentini, il cooperante veneziano detenuto in Venezuela, e della guerra in Ucraina, sono stati al centro del corteo di imbarcazioni che questo pomeriggio ha preceduto la Regata Storica di Venezia. Lungo il Canal Grande è sfilata una scialuppa condotta da reduci ucraini di Odessa, applauditi dal pubblico che affolla le rive che si affacciano sull’acqua. Sulla “Machina”, il palco galleggiante delle autorità, oggi è presente il sindaco Gennadiy Trukhanov, sindaco di Odessa, città gemellata con Venezia. Tra le barche ormeggiate lungo il Canale è presente anche qualche bandiera palestinese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA