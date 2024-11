La Roma sconfitta a Verona, vince l’Hellas 3-2

agenzia

Traballa sempre piú la panchina di Juric, quarto successo dei veneti in campionato. VERONA (ITALPRESS) – L’Hellas Verona conquista un importante successo al Bentegodi superando per 3-2 la Roma, nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. A segno per i veneti Tengstedt, Magnani e Harroui; vane le reti capitoline firmate da Soulê e Dovbyk. La squadra giallorossa ha un buon approccio alla partita e cerca subito di fasi vedere nella metá campo avversaria, andando a segno con Zalewski, ma la rete viene annullata per un fuorigioco iniziale. Al 13′ l’esterno polacco commette un errore clamoroso regalando palla a Tengstedt, che si invola verso la porta e batte Svilar per l’1-0. Al 25′ Soulê si divora il pareggio sparando alto da pochi mentre, ma tre minuti piú tardi si riscatta: l’ex attaccante della Juventus riceve palla da Zalewski e deposita di tacco in fondo al sacco. I ritmi della partita restano molto alti e al 34′ l’Hellas torna in vantaggio grazie a un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner di Magnani. Il gol viene convalidato dopo un check per due presunti falli dei veronesi, che non vengono rilevati dal direttore di gara prima e dal Var dopo. Nella ripresa la Roma riesce ad agguantare subito il pareggio al 53′ con Dovbyk che, dopo aver dato il via all’azione, capitalizza al massimo l’assist di Soulê, realizzando il tap-in decisivo; anche in questo caso é necessario un check per convalidare la marcatura. Entrambi gli allenatori effettuano delle sostituzioni per provare a cambiare la partita e Juric, sempre piú in bilico, manda in campo tra gli altri Dybala (inizialmente in panchina). Le forze fresche sembrano far bene alla compagine capitolina, che all’83’ va vicina al gol del vantaggio con un calcio di punizione del numero 21, che sfiora l’incrocio dei pali. Qualche istante piú tardi si crea una mischia nell’area di rigore degli scaligeri, che viene risolta dal direttore di gara che ferma tutto per fuorigioco. A due minuti dal 90′ il neo-entrato Harroui gela i tifosi giallorossi, concretizzando il contropiede di Livramento e firmando la rete del 3-2. In pieno recupero Montipó compie un intervento decisivo su Dybala, mentre Livramento viene espulso per un brutto fallo su El Shaarawy. Quarto successo in campionato per l’Hellas; continua la crisi della Roma. – foto Image – (ITALPRESS). spf/pdm/red 03-Nov-24 20:12

