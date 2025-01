La Russa e Tajani ad Hammamet, ingiusta fine in esilio di Craxi

agenzia

Omaggi e fiori alla celebrazione per l'anniversario della morte

ROMA, 18 GEN – La firma apposta ‘A nome di tanti italiani’ sul registro dei presenti alla commemorazione nel piccolo cimitero all’ombra della Medina di Hammamet e il mazzo di fiori bianchi e rossi sulla lapide con la scritta ‘La mia libertà equivale alla mia vita’. E’ l’omaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa volato in Tunisia per partecipare alle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della morte di Bettino Craxi. Alla cerimonia, accanto ai figli Stefania e Bobo e a simpatizzanti e amici, anche il vicepremier Antonio Tajani. La presenza di La Russa e Tajani “rimette ordine nelle pagine della storia”, commenta Nicola Carnovale, direttore generale della Fondazione Craxi. Del resto, nelle parole del presidente del Senato e del vicepremier emerge la volontà di porre l’accento sul Craxi come “grande figura della storia”, per dirla con La Russa. Che osserva anche come “non sarebbe dovuto accadere che dovesse morire qui in esilio”. “Craxi – sottolinea Tajani – è stato uno dei grandi protagonisti della storia politica italiana del dopoguerra”. “E’ stato uno dei grandi protagonisti della politica estera italiana insieme ad Andreotti e Berlusconi – prosegue Tajani – un uomo che ha avuto sempre il coraggio di difendere le proprie idee, pagando anche con l’esilio le proprie scelte, vittima di un giustizialismo dissennato”.

