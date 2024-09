La Russa, spesso i pm vogliono interpretare le norme

agenzia

Mi fido della giustizia, magistratura non deve correggere leggi

ROMA, 15 SET – “Ho fiducia piena nella giustizia, ma penso che spesso la pubblica accusa, in processi come questo, fa prevalere la tesi che vuole affidare al pm il compito di interpretazione estensiva delle norme. La giustizia secondo loro dovrebbe interpretare le norme e correggere. Ma non tocca alla magistratura correggere le norme, anche quando fossero sbagliate: può solo applicare la legge”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla festa di FdI a Lido degli Estensi, parlando della richiesta di condanna per Matteo Salvini al processo Open Arms a Palermo.

