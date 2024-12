La scelta di Laura, via libera al suicidio assistito

agenzia

Giornalista affetta da sclerosi multipla. Quinto caso in Italia

ROMA, 20 DIC – Laura Santi è una giornalista perugina affetta da sclerosi multipla e oggi ha annunciato la decisione, dopo aver ottenuto il via libera dalla Asl, di ricorrere al suicidio assistito. Si tratta del quinto caso in Italia, dopo Federico Carboni nelle Marche nel 2022, Gloria in Veneto e Anna in Friuli Venezia Giulia nel 2024, oltre a un caso in Toscana non seguito dall’Associazione Luca Coscioni. A renderlo noto è stata Filomena Gallo, avvocata e Segretaria nazionale dell’Associazione, al Consiglio Generale della Coscioni. “Ho ottenuto il via libera per accedere al suicidio assistito – ha esordito Laura – la mia Asl e la mia regione hanno riconosciuto che soddisfo tutti i requisiti. Ma non tutte le persone nelle mie condizioni riescono ad accedere: in Italia, il diritto al fine vita è una vera e propria ‘lotteria’. L’esito dipende dalla regione in cui vivi, dalla disponibilità della tua Asl e dalla rapidità dei comitati etici. Chi ha i requisiti può ritrovarsi bloccato per mesi o anni, oppure costretto a cercare soluzioni all’estero, se può permetterselo”.

