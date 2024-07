agenzia

Al processo per i soldi alla pornostar

NEW YORK, 02 LUG – La sentenza di Donald Trump al processo di New York per i soldi alla pornostar è stata posticipata al 18 settembre. Inizialmente doveva essere annunciata l’11 luglio ma la decisione della Corte Suprema sull’immunità presidenziale ha causato un cambio di calendario.

