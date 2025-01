La Siria riapre da martedì voli internazionali su Damasco

agenzia

Lo ha annunciato l'Autorità per l'aviazione

DAMASCO, 04 GEN – La Siria annuncia la ripresa dei voli internazionali da e per Damasco a partire da martedì prossimo, 7 gennaio. “Annunciamo che inizieremo a ricevere voli internazionali da e per l’aeroporto internazionale di Damasco a partire da martedì”, riferisce l’agenzia di stampa statale Sana, citando Ashhad al-Salibi, direttore dell’Autorità per l’aviazione civile e il trasporto aereo. Aerei umanitari internazionali sono già atterrati in Siria e sono ripresi anche i voli interni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA