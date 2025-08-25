La Siria sostituirà le vecchie banconote, con due zeri in meno

agenzia

L'annuncio del governatore della Banca centrale

DAMASCO, 25 AGO – Il governatore della Banca centrale siriana, Abdul Qadir al-Hasriya, ha annunciato che il suo Paese cambierà la propria valuta rimuovendo due zeri dalle banconote e stampando nuove banconote per sostituire quelle emesse sotto il regime di Bashar al-Assad. Dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011, la lira siriana è crollata da 50 sterline per un dollaro a oltre 10.000 sterline per un dollaro, costringendo i siriani a portare con sé enormi mazzette di banconote quando fanno la spesa. Rimuovere i due zeri dalle banconote “è una questione molto importante e non avrà alcun impatto sul valore della valuta”, ha dichiarato Hasriya in un’intervista alla televisione di Stato. Ha aggiunto che le vecchie banconote sostituiranno semplicemente quelle nuove, prevenendo un’ulteriore inflazione in un Paese colpito dall’impennata dei prezzi dopo la guerra e da anni di sanzioni economiche. “Non aumenteremo la massa monetaria, ma sostituiremo quella esistente”, ha affermato. “Il cambio della valuta nazionale è un segno di liberazione finanziaria dopo la liberazione politica e la caduta del vecchio regime”, ha aggiunto Hasriya. Ripristinare il valore della lira siriana è una delle maggiori sfide che le nuove autorità siriane devono affrontare dopo la caduta di Bashar al-Assad, la cui immagine e quella di suo padre, Hafez, che ha governato prima di lui, compaiono su alcuni tagli di banconote. La banca centrale prevede di stampare sei nuovi tagli, ha affermato il governatore. Le banconote saranno stampate in diverse località per motivi logistici e per soddisfare la domanda, ha aggiunto, senza specificare chi le stamperà o dove. Dopo l’inizio della guerra civile, le banconote siriane sono state stampate esclusivamente in Russia, stretto alleato del governo di Assad. Da dicembre, Damasco ha ricevuto almeno una spedizione di banconote stampate in Russia.

