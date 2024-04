La soluzione AMR intelligente di Guozi alla base dell’innovativa super fabbrica automobilistica di Xiaomi

agenzia

HANGZHOU, Cina, 24 aprile 2024 /PRNewswire/ — Guozi, fornitore leader di soluzioni logistiche intelligenti, ha fornito una soluzione che ha generato un impatto significativo nel settore della produzione automobilistica con la perfetta implementazione di 94 robot mobili autonomi (AMR) nell’innovativa fabbrica automobilistica di Xiaomi a Pechino. Questi robot svolgono un ruolo cruciale nel garantire l’efficiente movimentazione dei materiali.

L’implementazione segna un’importante pietra miliare nella collaborazione di Guozi con Xiaomi, poiché l’azienda continua ad espandere la propria presenza nel settore automobilistico. La soluzione logistica intelligente targata Guozi è progettata su misura per gestire la pianificazione mista di diversi tipi di veicoli e dimensioni di trasportatori, mantenendo l’incredibile precisione di processo di 7 millimetri. Questo garantisce la continuità delle operazioni e la massima efficienza nella fabbrica di Xiaomi, a supporto della produzione della sua attesissima linea di veicoli elettrici.

Con questa implementazione, Guozi ancora una volta dimostra la propria capacità di fornire all’industria dell’auto soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Gli AMR di Guozi effettuano spostamenti e docking senza problemi, con quasi 200 posizioni di stoccaggio all’interno delle aree carrozzeria e pressofusione. Grazie alla mappatura dell’area e alla tecnologia SLAM, gli AMR offrono una navigazione ad alta precisione, garantendo l’accuratezza del docking e dello scarico dal dock con correzione in tempo reale delle deviazioni. In questo modo si elimina la necessità dell’intervento umano nel corso di tutto il processo.

Nelle aree carrozzeria e pressofusione quattro diversi modelli di AMR targati Guozi, A10, A15, porta carichi pesanti 2T e P4-X, lavorano in tandem per gestire un’ampia gamma di attività relative ai materiali, tra cui il trasporto di carichi pesanti e ingombranti. Il sistema di mappatura multilivello di Guozi consente di pianificare in modo intelligente il percorso e la gestione del traffico, per le operazioni effettuate con veicoli misti.

Algoritmi di programmazione avanzati ottimizzano l’assegnazione e la pianificazione di quasi 100 AMR e oltre 100 attività, garantendo la massima efficienza e precisione. Il modello P4-X, con codice 2D ibrido e sistema di navigazione SLAM, si adatta dinamicamente a vettori di diverse dimensioni. Le modalità intelligenti di docking facilitano gli scambi di colli senza soluzione di continuità in base alle attività ricevute dal sistema di gestione di Xiaomi.

Per rispondere alle difficoltà legate al limitato spazio di stoccaggio, il sistema di gestione intelligente dello di storage si integra perfettamente con il gestionale di Xiaomi, consentendo la gestione smart delle posizioni dei buffer di carico e scarico. Questa soluzione innovativa migliora l’efficienza logistica eliminando la necessità di ambienti vuoti destinati allo stoccaggio.

INFORMAZIONI su Guozi Robotics:

Guozi Robotics si impegna per diventare un’azienda globale di robotica mobile di alto livello, concentrandosi sull’innovazione e sull’applicazione di avanzate tecnologie di base della robotica mobile. La linea di prodotti di Guozi, comprese soluzioni intelligenti per la logistica e le ispezioni, ci posiziona come leader di settore in termini di capacità produttiva, di varietà dei prodotti e di applicazioni pratiche.