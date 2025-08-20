La ‘spiaggia abile’, anche operatore sanitario e interprete Lis

agenzia

A Termoli servizio attivato da assessore alle Politiche sociali

TERMOLI, 20 AGO – Nata senza barriere architettoniche, la ‘spiaggia abile’ di Termoli si arricchisce di nuovi servizi, con un operatore sanitario (Oss) e un’interprete della lingua dei segni italiana (Lis). Un’ulteriore attività pensata per agevolare la comunicazione con persone con disabilità uditiva e per tutti coloro che necessitano di un supporto sanitario. Già attrezzata con passerelle, ombrelloni accessibili e sedie job per l’ingresso in acqua, la spiaggia abile diventa anche uno spazio in cui la comunicazione non avrà barriere. L’iniziativa è promossa dall’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Termoli, Mariella Vaino, e rientra nell’ambito del progetto, che vede comune capofila Montenero di Bisaccia, finanziato dall’Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

