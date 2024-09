La “tall energy”, l’arma segreta di Kamala Harris

agenzia

Nyt, 'dote innata di alcuni bassi come in Lady Gaga, Cruise'

NEW YORK, 13 SET – Non è bassa, ma neppure torreggiante, eppure, quando sale sul palco, Kamala Harris domina la scena con una presenza di gran lunga superiore a quella dei suoi 165 centimetri. Questo perchè, secondo il New York Times, la vicepresidente e candidata dem trasuda “tall energy” , una dote innata che possiedono anche celebrità ‘bassottelle’ come Lady Gaga e Tom Cruise. Secondo il Times, potrebbe essere questa un’arma segreta nella sfida per la Casa Bianca contro il metro e 92 cm di Donald Trump. Se eletta, la Harris sarebbe di tre centimetri più alta di James Madison, il presidente più basso nella storia degli Usa. In realtà la candidata Dem porta quasi sempre i tacchi, con i quali svetta a un metro e 73 come da lei proclamato in gennaio durante un’intervista con la giornalista Katie Couric. Ma non è solo questione di calzature, e del resto la Harris alterna le decollete’ col tacco alle Converse, sia pure con il platform. “Tall energy” è un’espressione colloquiale che descrive una persona, generalmente bassa che esprime una forte presenza, fiducia in se stessa e sicurezza simile a quella di una persona naturalmente molto alta. Non è tanto questione di altezza fisica, quanto la percezione che quella persona trasmette attraverso il suo atteggiamento che può farla sembrare più “grande” di quanto non sia effettivamente. Il Times cita altri “bassi’ che possiedono questa dote: Lady Gaga (un metro e 55), l’attrice Witherspoon (uno e 58), Kristin Chenoweth di Glee, (un metro e 50) o Cruise (uno e 73). Secondo Adam D. Galinsky, professore di leadership alla Columbia Business School, la “tall energy” è l’energia di chi fa sentire gli altri protetti. Una qualità che la Harris potrebbe avere ereditato dalla madre Shyamala, come ha detto la futura candidata in un video postato su Facebook nel 2019 in occasione della Festa della Mamma: “Era alta un metro e 50 ma se la incontravi l’avresti detta di oltre due metri”.

