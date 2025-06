La United Airlines riprende i voli per Israele dal 5 giugno

agenzia

Erano stati sospesi dopo attacco al Ben Gurion di inizio maggio

ROMA, 31 MAG – La United Airlines ha annunciato che riprenderà i voli per Israele la prossima settimana. Lo riportano i media israeliani. La compagnia aerea tornerà a volare da New York a Tel Aviv dal 5 giugno prossimo, diventando il secondo vettore statunitense a tornare all’aeroporto Ben Gurion da quando un missile balistico degli Houthi ha colpito lo scalo all’inizio di maggio. “Questa ripresa è il risultato di una valutazione dettagliata delle considerazioni operative per la regione e di una stretta collaborazione con i sindacati che rappresentano i nostri assistenti di volo e piloti”, ha affermato United in una nota.

