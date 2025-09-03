++ Ladri al Museo di Isernia, rubati 200mila euro di merletti ++

agenzia

Spariti esemplari della preziosa lavorazione a 'tombolo'

ISERNIA, 03 SET – Un furto è stato compiuto, probabilmente nella notte, al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia. Sul posto al momento si trova la Polizia. Secondo quanto si apprende sarebbero stati rubati alcuni esemplari di antichi merletti lavorati a tombolo per un valore, stando a una prima stima, di circa 200mila euro.

