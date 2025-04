Lady Bezos e altre cinque vip lunedì in volo nello spazio

agenzia

Il lancio sul veicolo suborbitale New Shepard di Jeff Bezos

NEW YORK, 10 APR – Lauren Sanchez e altre cinque donne vip hanno ultimato allenamento e preparativi in vista del lancio lunedì prossimo in Texas sul veicolo suborbitale New Shepard di Blue Origin, la società spaziale privata che fa capo a Jeff Bezos, futuro consorte di Sanchez. “Porteremo il glam nello spazio”, hanno detto le sei “esploratrici” che, salvo possibili complicazioni tecniche o meteo, diventeranno il primo equipaggio spaziale solo femminile dopo il volo orbitale solitario della cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova nel 1963. “Tu sei la nostra assicurazione”, hanno detto le compagne di viaggio a Lauren dopo che la giornalista e pilota che a fine luglio sposerà il fondatore di Amazon a Venezia aveva rivelato una certa trepidazione per il volo di appena 11 minuti. Con Lauren, parteciperanno all’impresa l’anchor di Cbs Gayle King e l’ex scienziata della Nasa Aisha Bowe (entrambe afroamericane), la popstar Katy Perry, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica vietnamita Amanda Nguyen il cui sogno di volare nello spazio sfumò dopo il trauma subito quando, da studentessa di Harvard, rimase vittima di uno stupro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA