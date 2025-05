Lagalla compra auto blindata, per opposizione è danno erariale

agenzia

Capigruppo Palermo inviano segnalazione alla Corte dei Conti

PALERMO, 29 MAG – I capigruppo dell’opposizione al consiglio comunale di Palermo, primo firmatario Fabio Giambrone di Avs, hanno inviato una segnalazione alla Procura della Corte dei Conti perché accerti se ci sono estremi di danno erariale in merito all’acquisto di un’auto blindata da parte del Comune, disposta dal sindaco Roberto Lagalla, del valore di 140 mila euro. Dagli accertamenti fatti dai consiglieri la spesa non sarebbe giustificata da una decisione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e sarebbe dunque illegittima.

