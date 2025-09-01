Lagarde, Italia vicina all’uscita da procedura di deficit Ue

agenzia

'Pericoloso controllo Trump su politica monetaria Usa'

ROMA, 01 SET – “L’Italia in termini di bilancio oggi fa degli sforzi molto seri, e trovandosi prossimamente al 3% di deficit probabilmente uscirà dal ‘regolamento di co-proprietà’ che ho appena evocato”. Lo ha detto – riferendosi alle regole di bilancio Ue che disciplinano la procedura per deficit eccessivo cui è attualmente sottoposta l’Italia – la presidente della Bce Christine Lagarde stamani in un’intervista a Radio Classique. Nell’intervista, Lagarde si è soffermata sulla situazione di bilancio della Francia e sul rischio che cada il governo Bayrou, due fattori che hanno fatto impennare lo spread francese. Sarebbe “un pericolo molto serio” per l’economia globale se Trump prendesse il controllo della politica monetaria statunitense. ha aggiunto. “Se dovesse avere successo, rappresenterebbe un pericolo molto serio per l’economia statunitense e per l’economia globale”, ha detto ricordando che la politica della Fed “ha ov

