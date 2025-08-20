Lagarde, l’economia dell’area euro è in frenata con i dazi

agenzia

In arrivo revisione delle stime di crescita a settembre

ROMA, 20 AGO – L’economia dell’area euro, dopo la crescita robusta del primo trimestre 2025, presentava già segnali di rallentamento nel secondo destinati a consolidarsi ulteriormente: le aliquote tariffarie concordate con gli Usa sono “in qualche misura più alte” rispetto a quanto stimato dalla Bce di giugno, e andranno “messe i conto nelle nuove proiezioni di settembre che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi”. Lo ha detto a Ginevra la presidente della Bce Christine Lagarde, spiegando che in anticipazione dei dazi di Trump annunciati in primavera l’export verso gli Usa aveva visto un’accelerazione che ora si sta allentando.

