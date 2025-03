Lagarde, ‘se serve faremo una pausa nel taglio dei tassi’

agenzia

La Bce "non si impegna su alcun percorso"

ROMA, 06 MAR – La Bce “non si impegna su alcun percorso” dei tassi e le sue decisioni dipenderanno dai dati economici, una posizione che “abbiamo espresso in passato ma che vale ancora di più adesso” data l’elevata incertezza. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, aggiungendo “se i dati ci diranno che non è il momento di tagliare, non taglieremo i tassi e faremo una pausa”.

