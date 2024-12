agenzia

"Nessun impegno in anticipo sul percorso"

BRUXELLES, 04 DIC – “Rivedremo la nostra posizione la prossima settimana, seguendo il nostro approccio dipendente dai dati e meeting-by-meeting. Pertanto non ci stiamo impegnando in anticipo per un percorso di tasso particolare”. Lo afferma la presidente Bce Christine Lagarde nel suo intervento in commissione Econ al Parlamento Europeo.

