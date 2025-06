L’Al-Hilal annuncia Simone Inzaghi ‘il genio italiano è qui’

agenzia

Video sui social gaffe dei sauditi,riferimento al fratello Pippo

ROMA, 05 GIU – E’ ufficiale, comincia l’avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al-Hilal. Il club saudita ha infatti annunciato con una serie di post sui profili social l’arrivo del tecnico ex Inter: “Il genio italiano è qui. Benvenuto Simone Inzaghi”, scrive l’Al Hilal, che ha corredato l’annuncio con un video con le prime parole dell’allenatore 49enne: “Sono Simone Inzaghi e oggi inizia la mia nuova storia con l’Al Hilal -, ha detto il tecnico che ha firmato un contratto biennale a cifre stellari, oltre 50 milioni per le due stagioni -. Ho sempre sognato di andare ad allenare all’estero e questa per me è una grande occasione. Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura”. Nel video di presentazione però l’Al Hilal ha fatto una clamorosa gaffe: mentre viene inquadrato Simone Inzaghi, si sente l’audio di una telecronaca in cui viene commentato il gol di un Inzaghi, ma è quello di Pippo, a segno nella finale di Champions 2007 Milan-Liverpool. Inzaghi dovrebbe essere presentato il 9 giugno a Parigi, poi subito l’impegno con il Mondiale per club.

