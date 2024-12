L’altro Giubileo, aprono due tendoni per i senzatetto

agenzia

Gualtieri, 'in 110 al caldo'. A gennaio in funzione altri 2 hub

ROMA, 23 DIC – Pasti caldi, letti, docce, assistenza 24 ore su ventiquattro e in programma anche momenti di orientamento al lavoro. Alla vigilia dell’avvio dell’Anno Santo diventano operative le prime due tensostrutture pensate per l’accoglienza dei senza dimora durante il Giubileo. In poche ore gli hub dell’accoglienza in zona Termini e Ostiense sono già ‘sold out’. “110 persone sono ora in un posto caldo e riparato” ha detto il sindaco Roberto Gualtieri che nel pomeriggio ha inaugurato il tendone di via Porta San Lorenzo, a pochi metri di distanza dalla stazione Termini, accompagnato dall’assessora capitolina alle Politiche Sociali Barbara Funari e dal responsabile accoglienza della struttura commissariale, Agostino Miozzo. “La tensostruttura non risolve tutti i problemi del quartiere né della città, ma intanto assicura un posto al caldo per chi dormiva nelle tende e dà una speranza a queste persone di un futuro migliore” ha aggiunto il sindaco. Tra i primi ad essere accolti proprio chi dormiva nelle strade del quartiere. Nelle prossime settimane entreranno in funzione, inoltre, gli altri due hub programmati. “Tiburtina e via delle Fornaci, in zona San Pietro, apriranno entro fine gennaio – ha detto l’assessora Funari – In totale sono 250 posti. La tensostruttura non può essere fissa e operativa per più di un anno. Questo investimento rimarrà poi alla protezione civile per l’emergenza”.

