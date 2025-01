L’Ambasciata Usa a Cuba: ‘Liberare tutti i prigionieri politici’

agenzia

Lo ha chiesto il capo della missione statunitense Hammer

L’AVANA, 23 GEN – Mike Hammer, il capo missione dell’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana, ha detto poco fa in un post pubblicato sull’account X della sede diplomatica, che “è tempo di liberare tutti i prigionieri politici”, sottolineando che “è stato un piacere e un onore parlare con José Daniel Ferrer”, il coordinatore dell’Unione patriottica di Cuba (Unpacu), il maggiore movimento sociale dell’isola caraibica, e aggiungendo che spera “di andarlo a trovare a Santiago de Cuba”. Ferrer e Hammer avevano parlato il 21 gennaio scorso al telefono e il leader dell’Unpacu ha definito su X la conversazione telefonica “molto positiva e cordiale”, esprimendo ottimismo per un futuro di relazioni più strette tra il popolo cubano e quello degli Stati Uniti. “Lo vogliono entrambi i popoli, l’unico ostacolo è la mancanza di democrazia nella più grande delle Antille e le gravi violazioni dei diritti umani nella Patria di Martí”, aveva aggiunto Ferrer, scarcerato venerdì scorso dopo oltre tre anni e mezzo di carcere per essere sceso in strada a manifestare pacificamente contro il suo governo l’11 luglio del 2021.

