Lamezia Terme: Stumpo, ‘ancora aggressioni a medici, governo intervenga’

agenzia

Roma, 12 nov. “Grave e inaccettabile l’ennesima aggressione subita da un medico, questa volta presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme da parte dei parenti di una paziente che doveva essere dimessa. Al medico aggredito va la più assoluta solidarietà e vicinanza per la brutalità del gesto subito ma ciò non basta e vanno adottate da subito misure di deterrenza verso questi atti di violenza”. Così il deputato democratico Nicola Stumpo.