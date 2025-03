‘L’amministrazione Trump valuta dazi universali del 20%’

agenzia

Wsj, ancora nulla di deciso ma si studiano ampie tariffe

NEW YORK, 30 MAR – L’amministrazione Trump lavora per definire che tipo di dazi imporre il 2 aprile, ribattezzato dal presidente il giorno della liberazione. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il dibattito alla Casa Bianca è se imporre tariffe personalizzate per i partner commerciali degli Stati Uniti o optare per dazi universali del 20% che colpirebbero tutti i paesi che hanno scambi commerciali con gli Usa. Il presidente sarebbe propenso per le tariffe reciproche e avrebbe chiesto ai suoi collaboratori un “numero chiaro” per ogni paese ma finora nulla è stato deciso. Trump ha indicato di volere una politica commerciale “semplice”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA