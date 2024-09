Lammy a Kiev, centinaia di missili fra nuovi aiuti Gb

agenzia

Sostegno 'incrollabile' all'Ucraina

LONDRA, 11 SET – Ci sono altre “centinaia di missili” nel nuovo pacchetto di aiuti britannici all’Ucraina annunciati alcune ore fa dal governo di Londra. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, David Lammy, citato a Kiev dai media internazionali a margine di una rara missione in tandem con il segretario di Stato americano, Antoni Blinken. Non senza ribadire il sostegno “incrollabile” di Londra all’Ucraina, nella guerra con la Russia, per “tutto il tempo che sarà necessario”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA