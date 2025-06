Lammy, ‘finestra di due settimane per soluzione diplomatica’

agenzia

Ministro Gb a Ginevra da Usa. 'Ma Iran non deve avere nucleare'

LONDRA, 20 GIU – Le dichiarazioni del presidente Donald Trump di ieri lasciano aperta “una finestra di due settimane per ottenere una soluzione diplomatica” del conflitto fra Israele e Iran. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, giunto a Ginevra per una riunione con il collega iraniano Abbas Araghchi al fianco dei capi delle diplomazie di Germania, Francia e Ue, dopo essersi consultato ieri negli Usa con il segretario di Stato americano Marco Rubio e con il negoziatore di Washington, Steve Witkoff. Lammy ha tuttavia ribadito che “noi siamo determinati a far sì che l’Iran non abbia mai un’arma nucleare”.

