agenzia

Il sesto test di volo

NEW YORK, 19 NOV – Sesto test in volo senza equipaggio per Starship, la nave spaziale progettata dalla SpaceX di Elon Musk per essere completamente e rapidamente riutilizzabile e destinata alle future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio è stato effettuato alla presenza di Donald Trump e dello stesso Musk.

