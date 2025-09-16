Landini, ‘la Cgil in piazza a Roma sabato 25 ottobre’

agenzia

'Fermare massacro a Gaza, mobilitazione venerdì 19'

ROMA, 16 SET – La Cgil tornerà in piazza sabato 25 ottobre a Roma. Una manifestazione nazionale, spiega il segretario generale Maurizio Landini nel corso di una conferenza stampa, a sostegno “dell’agenda sociale” e dunque sui temi e sulle proposte che vanno da lavoro e salari a fisco e pensioni. Quello che sta succedendo a Gaza con “un’azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu è di una gravità senza precedenti. Il massacro, la deportazione del popopolo palestinese va fermato, la logica della guerra e del riarmo è un pericolo. Come Cgil abbiamo deciso una giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre che prevede da parte delle categorie anche la proclamazione di ore di sciopero”, ha aggiunto Landini chiedendo che “i governi sospendano ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro”.

