Landini, non si può ignorare 500.000 persone, governo risponda

agenzia

'Riconvochi un tavolo sulla legge di bilancio'

ROMA, 01 DIC – “Il punto è il governo cosa risponde ora” alle 500.000 persone che sono scese in piazza venerdì. “Ci deve essere una risposta. Per quel che ci riguarda bisogna aumentare la spesa sanitaria e bisogna agire sul fisco per andare a prendere le risorse per fare questi investimenti. Stiamo chiedendo al governo in modo esplicito che riconvochi un tavolo sulla legge di bilancio, così come chiediamo agli imprenditori di aprire le trattative sui rinnovi dei contratti”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini a margine dell’assemblea di Avs a Chianciano. “Non si può rimuovere quello che è avvenuto venerdì e che 500.000 persone hanno chiesto di essere ascoltati”. Se questo non avverrà “già da lunedì”, ha aggiunto, il sindacato valuterà come continuare.

