Landini, senza risposte dal governo pronti a mobilitazione

agenzia

'L'incontro sia vero. Usare anche il voto per la sicurezza'

ROMA, 01 MAG – “Se dal governo non ci saranno risposte adeguate, credo si debba aprire una fase di mobilitazione e di sostegno alla piattaforma unitaria per la sicurezza sul lavoro”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, concludendo dal palco ai Fori Imperiali a Roma la manifestazione del Primo maggio, in vista dell’incontro dell’8 maggio, che si augura sia “di trattativa vera”. “Dobbiamo usare tutti gli strumenti democratici, anche quello del voto. Un diritto conquistato quello di andare a votare”, aggiunge poi Landini riferendosi ai referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, tra cui c’è anche un quesito sulla sicurezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA