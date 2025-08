Lapid a Bibi, ‘occupare Gaza pessima idea, Israele non vuole’

agenzia

'Pagheremo un prezzo troppo alto'

TEL AVIV, 06 AGO – “Ho detto al premier Netanyahu che occupare Gaza è una pessima idea, non si intraprende un’azione del genere se non si ha la maggioranza della popolazione alle spalle. Il popolo di Israele non è interessato a questa guerra. Pagheremo un prezzo troppo alto”. Lo ha dichiarato il leader dell’opposizione Yair Lapid dopo aver incontrato il primo ministro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA