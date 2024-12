L’Argentina emette un ordine di cattura per il presidente Ortega

agenzia

Il leader del Nicaragua accusato di violazioni dei diritti umani

BUENOS AIRES, 30 DIC – La giustizia argentina ha emesso un ordine di cattura internazionale per il presidente del Nicaragua Daniel Ortega, la sua vice e moglie Rosario Murillo e per altri alti funzionari del governo di Managua. Per tutti le accuse sono di crimini contro l’umanità e gravi violazioni dei diritti umani nel Paese centroamericano. Il provvedimento è giustificato sulla base al principio della giurisdizione universale, che consente ai tribunali argentini di giudicare fatti gravi indipendentemente dal luogo dove sono stati commessi. Il procedimento è stato proposto lo scorso 26 agosto dall’avvocato Darío Richarte e da un team di professori e studenti dell’Università di Buenos Aires. Dal dossier allegato – arricchito di documenti e testimonianze delle vittime – emergerebbe come Ortega, Murillo e gli altri funzionari siano responsabili di persecuzioni politiche, omicidi, sparizioni forzate nell’ambito della feroce repressione contro la dissidenza a seguito delle proteste sociali del 2018.

