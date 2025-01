Lascia il marito per il parroco, domenica la messa del vescovo

agenzia

Nella chiesa della parrocchia del sacerdote che si è autosospeso

ROMA, 09 GEN – Non accenna a placarsi il clamore ad Ischia per la vicenda della donna che ha lasciato il marito mettendolo alla porta per portare avanti una relazione con il parroco del suo quartiere. Il sacerdote si è sospeso volontariamente dalle sue funzioni religiose lasciando così scoperte la parrocchia a cui era stato assegnato, la chiesa che stava reggendo temporaneamente ed anche la carica di vice direttore della Caritas diocesana isolana: per questo motivo domenica sarà il vescovo stesso di Ischia, monsignor Carlo Villano, a celebrare messa nella parrocchia attualmente scoperta – in un quartiere del comune collinare di Barano – in attesa della nomina del sostituto. La diocesi isolana segue con grande attenzione la vicenda nella speranza che possa rientrare spontaneamente ma, secondo voci insistenti, nessuno dei due protagonisti avrebbe intenzione di tornare sui propri passi. La relazione sentimentale tra il sacerdote 58enne e la donna (una 41enne sposata e madre di due figli) sarebbe nata già da diverso tempo; la donna si occupava delle pulizie nella chiesa parrocchiale assegnata al sacerdote e dopo qualche tempo sarebbe scoppiato il colpo di fulmine. Pochi giorni prima di Natale la donna avrebbe infine deciso di prendere l’iniziativa e allontanare da casa il marito per vivere liberamente la sua relazione con il parroco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA