L’assemblea di Mediobanca boccia l’ops su Banca Generali

agenzia

Favorevole solo il 35% del capitale

MILANO, 21 AGO – L’assemblea di Mediobanca ha bocciato l’offerta pubblica di scambio su Banca Generali. Lo si apprende da una nota diffusa al termine dell’appuntamento dei soci, che hanno votato tramite il rappresentante designato. I voti favorevoli all’operazione voluta dall’ad Alberto Nagel si sono fermati al 35%, quello contrari sono stati pari al 10% e gli astenuti al 32% del capital.

