Latitante colombiano ricercato per omicidi arrestato a Roma

agenzia

Irreperibile da 14 anni, le vittime senzatetto e ladri

ROMA, 08 SET – Era ricercato da oltre 14 anni perché ritenuto coinvolto in una serie di efferati omicidi commessi in Colombia, il suo paese di origine. L’uomo, un cinquantottenne , è stato rintracciato ed arrestato dalla polizia a Roma. Condannato nel 2011 con sentenza definiva, su di lui gravava l’accusa di essersi reso responsabile, in concorso con altre persone, di quattro omicidi commessi tra gennaio ed agosto del 2022 nella regione di Cundinamarca, in Colombia.Gli omicidi, classificati come parte di un’azione di “polizia sociale” non ufficiale, avevano avuto come vittime, senzatetto e ladri.Dalla condanna l’uomo si era reso irreperibile , facendo perdere le proprie tracce. La sua fuga ha incontrato una battuta d’arresto quando gli agenti delle Volanti e del Commissariato Fiumicino lo hanno localizzato all’interno di una struttura ricettiva nella periferia a sud-est della Capitale, dove era stato appena registrato. Il cinquantottenne, riconosciuto nella persona dell’uomo ricercato, è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto in sede di appello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA