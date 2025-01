L’ATP TOUR E POLAROID EYEWEAR UNISCONO LE FORZE IN UNA PARTNERSHIP GLOBALE; LORENZO MUSETTI NUOVO AMBASCIATORE DI POLAROID EYEWEAR PER IL 2025

agenzia

LONDRA, 28 gennaio 2025 /PRNewswire/ — L’ATP è lieto di presentare Polaroid Eyewear come Partner Eyewear Ufficiale dell’ATP Tour fino al 2027. L’iconico brand si occuperà dell’attivazione di alcuni eventi dell’ATP Tour e ha già annunciato che il campione dell’ATP Lorenzo Musetti sarà l’Ambasciatore di Polaroid Eyewear per il 2025.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:https://www.multivu.com/atp-tour/9315551-en-atp-tour-polaroid-eyewear-global-partnership-lorenzo-musetti-ambassador-2025

Polaroid Eyewear è un marchio internazionale pioneristico, uno degli Home Brands del Gruppo Safilo, famoso per la rivoluzionaria invenzione delle lenti polarizzate e per i suoi prodotti che coniugano funzionalità e design ricercato.

La partnership vedrà l’attivazione del brand al Mutua Madrid Open, agli Internazionali BNL d’Italia e allo Swedish Open, facendo vivere esperienze esclusive a tutti i fan. I benefici apportati comprendono una notevole visibilità del brand, uno spazio di attivazione dedicato all’interno delle Fan Zone e una presenza importante alle attività kids svolte in sito. Anche i Giudici di Sedia dell’ATP indosseranno gli occhiali Polaroid in campo. Inoltre, Polaroid sarà connesso con la community globale del tennis tutto l’anno grazie alla presenza sui canali social e digitali dell’ATP Tour.

Lorenzo Musetti – attualmente nella Top 20 dei Ranking PIF ATP e Medaglia Olimpica di Bronzo – diventerà Ambasciatore della partnership e il volto della campagna globale di Polaroid Eyewear per il 2025. Tennista italiano di ultima generazione, Musetti unisce talento e stile, dentro e fuori dal campo. Queste qualità rispecchiano perfettamente i valori del brand: young, sportivo e trendy.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Polaroid Eyewear nel portafoglio di partner dell’ATP Tour,” afferma Daniele Sanò, Chief Business Officer dell’ATP. “La nostra partnership riunisce due marchi globali che condividono la stessa visione di entrare in contatto con i fan più appassionati di tutto il mondo e lo stesso impegno per l’innovazione.”

Alberto Macciani, Chief Marketing Officer OCB’s & Global Head Communication del Gruppo Safilo, dichiara: “Siamo lieti di diventare il Partner Eyewear Ufficiale dell’ATP Tour. Questa piattaforma globale rappresenta l’opportunità perfetta per dare visibilità al marchio Polaroid Eyewear, consentendoci di conquistare nuovi clienti ed espandere il nostro mercato. Con i prodotti innovativi di Polaroid Eyewear, siamo entusiasti di dare la possibilità a tutti di vedere il tennis con una visione perfettamente nitida e la più alta protezione.”

Lorenzo Musetti, Brand Ambassador di Polaroid Eyewear, commenta: “Sono onorato di entrare in Polaroid Eyewear come Brand Ambassador per la loro campagna globale 2025. Proprio come i loro occhiali, il mio tennis è un mix di stile e funzionalità. Le lenti polarizzate sono veramente rivoluzionarie, specialmente nei giorni più luminosi.”

