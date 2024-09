agenzia

Si legge nei documenti depositati in tribunale

NEW YORK, 16 SET – L’attentatore di Donald Trump, Ryan Routh, ha circolato nell’area vicino al club di golf dell’ex presidente per 12 ore prima di essere affrontato da un agente del Secret Service. Lo riportano i media americani citando i documenti depositati dalle autorità in tribunale.

