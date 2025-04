Lautaro Martínez riceve Premio Stampa Estera 2025: “Felice e onorato per questo riconoscimento”

agenzia

Milano, 30 apr. Il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, riconoscimento conferito annualmente dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. Il prestigioso premio, istituito nel 1991, celebra le eccellenze dello sport scelte attraverso il voto dei giornalisti stranieri accreditati nel Paese. L’edizione 2025 ha voluto rendere omaggio alle imprese sportive più significative dell’anno 2024, in un’edizione che ha visto trionfare il talento, la dedizione e lo spirito sportivo.

I riconoscimenti sono stati attribuiti da un comitato composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, tutti soci dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, che hanno selezionato e votato sei protagonisti dello sport italiano e internazionale, tra cui lo stesso Lautaro Martínez. “L’edizione 2025 del Premio Stampa Estera celebra una stagione indimenticabile per lo sport italiano, segnata dai trionfi azzurri alle Olimpiadi e Paralimpiadi, dal titolo dell’Inter Campione d’Italia e dall’ascesa del tennis tricolore”.

La motivazione del premio: “Autentico protagonista del campionato vinto dall’Inter guidata da Simone Inzaghi, Lautaro Martínez ha incarnato i valori di determinazione, leadership e spirito di squadra, chiudendo la stagione 2023-2024 come capocannoniere della Serie A con 24 reti. Gol decisivi che hanno portato alla conquista della seconda stella per il club nerazzurro, confermando la scelta di affidare all’argentino la maglia numero 10 e la fascia da capitano”.

“Ricevere questo premio dalla Stampa Estera è per me un grande onore. Ringrazio di cuore il comitato sportivo e l’Associazione della Stampa Estera per questo riconoscimento. Lo sport è la mia vita, e poter condividere questa passione con i tifosi di tutto il mondo è un privilegio immenso. Continuerò a dare il massimo in campo, con impegno, rispetto e amore per questo gioco. Grazie di cuore per questo premio che porto con orgoglio”, ha detto Lautaro Martinez.