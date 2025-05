Lavazza racconta in Biennale la nascita del suo head quarter

agenzia

Presentato all'Arsenale di Venezia il docufilm su Nuvola

VENEZIA, 09 MAG – Lavazza, protagonista alla 19/a Biennale Architettura di Venezia come supporter di installazioni di primo piano (la prima delle quali ‘The Third Paradise Perspective’ che apre il percorso espositivo alle Corderie dell’Arsenale), ha presentato stamani il docufilm dedicato alla realizzazione di Nuvola Lavazza, il quartier generale del gruppo, inaugurato nel 2018 nel quartiere Aurora di Torino. Alla presentazione erano presenti Francesca Lavazza, board member dell’azienda, e la regista Francesca Molteni, in qualità di ideatrice del progetto. Nuvola “è diventato un progetto di architettura sociale, che ha sposato un concetto evoluto e sostenibile, che ha molti elementi in comune con la Biennale di quest’anno”, ha sottolineato Lavazza introducendo il documentario. Un lungometraggio nato per raccontare l’head quarter del gruppo, a sette anni dal suo esordio e a 130 anni dalla nascita dell’azienda, come uno spazio multiforme, aperto e proiettato verso il futuro. Si tratta, come evidenziato da Molteni, di un ritratto audiovisivo della struttura, “che fotografa un anno di vita all’interno dei diversi spazi che la compongono”, in un’alternanza di presente come luogo di accoglienza aperto alla città, e passato, che vede un grande progetto di trasformazione urbana.

