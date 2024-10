Lavoro: Aiello (M5s), ‘settimana corta segna cambio paradigma e favorisce produttività’

agenzia

Roma, 28 ott. “La riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario segna un cambio di paradigma: l’importanza di un equilibrio tra lavoro e vita privata è imprescindibile per il progresso sociale ed economico del nostro Paese. Se la politica non è in grado di affrontare le nuove sfide che il progresso tecnologico ci pone, il rischio è che l’Italia resti indietro rispetto ad altri Paesi che non sono così conservatori come il nostro. Bisogna fare i conti con la realtà e cambiare le regole del gioco, anche davanti alla grande spinta che arriva dalla digitalizzazione e dallo sviluppo dell’Intelligenza artificiale, che nel mercato del lavoro sta già avendo un impatto straordinario”. Lo ha detto il deputato del M5S Davide Aiello intervenendo in aula alla Camera durante la discussione generale della pdl per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.