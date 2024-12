Lavoro: appello opposizioni a governo, ‘dialogo per contratto più rappresentativo’**

agenzia

Roma, 6 dic. Pd, M5S, Avs, Azione, Iv e Più Europa hanno sottoscritto un appello al governo affinché favorisca il dialogo per un contratto più rappresentativo. “L’individuazione del contratto più rappresentativo sia definito in accordo con le parti sociali”, chiedono in una nota Maria Cecilia Guerra (Pd), Valentina Barzotti (M5s), Franco Mari (Avs), Elena Bonetti (Azione), Silvia Fregolent (Italia Viva) e Riccardo Magi (Più Europa), che seguono la vicenda per i rispettivi partiti.

“Il decreto correttivo del codice degli appalti proposto dal governo, su cui il parlamento è chiamato ad esprimere un parere nei prossimi giorni, modifica in modo rilevante le regole che guidano la scelta del contratto che deve essere applicato, a garanzia delle tutele economiche e normative da riservare ai lavoratori, in caso di appalti e subappalti pubblici. Lo fa, in particolare, introducendo criteri nuovi per definire le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative”.

“Questi criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali, che, sia pure nell’articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita”.

“Alle sollecitazioni venute dalle principali associazioni datoriali – Abi, Ania, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop – che hanno inviato alle Commissioni una loro proposta di valutazione della rappresentanza, si è aggiunta ieri la proposta di Cgil e Uil di avviare un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali ‘comparativamente più rappresentative’. Anche la Cisl ha oggi ribadito la necessità che la materia sia oggetto di confronto fra le associazioni sindacali e datoriali”, aggiungono le opposizioni.